В России назвали решение против Ле Пен «судебной диктатурой»

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал обвинительный приговор суда Парижа против Марин Ле Пен «полным безобразием».

31 марта суд Парижа приговорил главу фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и немедленному отказу в избирательных правах на пять лет. Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств.

«Когда я читаю все эти новости, приходящие из Европы и Соединенных Штатов, у меня такое впечатление, что они начали использовали судебную систему, чтобы можно было неугодных политиков куда-то не допустить. Приговор суда Парижа — это самый простой способ не дать Марин Ле Пен победить на следующих выборах президента Франции. То, что творят сейчас на Западе, это полное безобразие», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что на Западе запрещают избираться определенным политикам из-за страха, что те победят. Сенатор напомнил, что похожая ситуация произошла в Румынии, когда бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску не допустили к участию в выборах.

«Это не то что антидемократическая история, это вообще какая-то судебная диктатура в странах Европы, которая используется как инструмент для принятия политических решений», — сказал Джабаров.

Ранее «Газета.Ru» писала, можно ли считать приговор против Марин Ле Пен политически мотивированным.