Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали решение против Ле Пен «судебной диктатурой»

Сенатор Джабаров: в Париже нашли способ не дать Ле Пен стать президентом Франции
close
Francois Lenoir/Reuters

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал обвинительный приговор суда Парижа против Марин Ле Пен «полным безобразием».

31 марта суд Парижа приговорил главу фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и немедленному отказу в избирательных правах на пять лет. Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств.

«Когда я читаю все эти новости, приходящие из Европы и Соединенных Штатов, у меня такое впечатление, что они начали использовали судебную систему, чтобы можно было неугодных политиков куда-то не допустить. Приговор суда Парижа — это самый простой способ не дать Марин Ле Пен победить на следующих выборах президента Франции. То, что творят сейчас на Западе, это полное безобразие», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что на Западе запрещают избираться определенным политикам из-за страха, что те победят. Сенатор напомнил, что похожая ситуация произошла в Румынии, когда бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску не допустили к участию в выборах.

«Это не то что антидемократическая история, это вообще какая-то судебная диктатура в странах Европы, которая используется как инструмент для принятия политических решений», — сказал Джабаров.

Ранее «Газета.Ru» писала, можно ли считать приговор против Марин Ле Пен политически мотивированным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами