Стали известны детали суда над Ле Пен

Ограничение избирательных прав в отношении главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вступит в силу без отсрочки. Это может помешать ей стать кандидатом на президентских выборах во Франции в 2027 году, передает ТАСС.

Марин Ле Пен покинула зал парижского суда после оглашения приговора по делу о парламентских ассистентах. Политик не стала давать комментарии прессе по поводу решения суда.

31 марта суд в Париже признал политика Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах.

Накануне сообщалось, что 37% французов готовы голосовать за Ле Пен на выборах президента. В публикации отмечается, что было рассмотрено четыре варианта состава кандидатов в первом туре выборов. В каждом из них лидировала Ле Пен.

Ранее Ле Пен осудила решение США остановить помощь Украине.