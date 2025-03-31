Пресс-служба главы Гагаузии обвинила прокурора в попытке дезинформации

Прокурор по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сознательно пытается дезинформировать общественность. Об этом заявили в пресс-службе руководителя региона.

«Тридцать первого марта прокурор Геннадий Епуре выступил с рядом публичных заявлений, которые не просто не соответствуют действительности, но и представляют собой сознательную попытку дезинформации общественности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе назвали это частью системной кампании против Гуцул.

Там пояснили, что утверждение прокурора, будто бы мероприятие Глобального союза журналистов (KGK) в Стамбуле, куда 25 марта должна была вылететь глава Гагаузии, не планировалось, является ложью. В распоряжении прокуратуры есть полный пакет официальных документов, подтверждающих цель визита руководителя автономии, включая официальное приглашение, подписанное лично руководством KGK.

«Проигнорировать эти документы — значит, намеренно искажать факты и вводить общественность в заблуждение», — отметили в пресс-службе.

Там назвали особо возмутительным заявление Епуре о якобы «поддельных документах», представленных главой Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.