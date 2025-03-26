В Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии

Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой, она должна быть освобождена. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой в своем Telegram-канале.

«Политическая расправа руками ангажированной системы <...> Башкан Гагаузии должна быть немедленно освобождена», — подчеркнул он.

В противном случае речь пойдет о введении персональных санкций и инструментов давления против причастных к этому делу чиновников, добавил Луговой.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. В генпрокуратуре республики заявили, что задержание Гуцул связано с запретом на выезд из страны.

В январе Гуцул сообщила, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее в МИД России назвали Молдавию полицейским государством.