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В Турции заявили о планах США по мониторингу энергоперемирия между РФ и Киевом

РИА: Турция не знает планы США по мониторингу энергоперемирия между РФ и Киевом
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Depositphotos

Турции пока не осведомлена о планах США организовать консультации для мониторинга «энергетического перемирия» между Россией и Украиной. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«Нам пока не известно о каких-либо планах... нет представлений о формате проекта», — сказал собеседник агентства.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Саудовская Аравия не будет участвовать в мониторинге «энергетического перемирия» между Киевом и Москвой. По его мнению, контролировать выполнение соглашения могли бы страны Черноморского региона — Турция, Болгария и Румыния, а также США, Британия и Франция.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Однако Украина практически сразу нарушила эти договоренности. Спустя три часа после разговора Путина и Трампа Вооруженные силы Украины атаковали объект международной нефтетранспортной компании — Каспийский трубопроводный консорциум в Краснодарском крае.

Ранее Лавров назвал роль США в прекращении огня со стороны Украины.

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