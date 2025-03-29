Зеленский отказал Саудовской Аравии в мониторинге перемирия

Саудовская Аравия не будет привлечена к мониторингу «энергетического перемирия» между Украиной и Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире украинского телемарафона.

«При всем уважении к лидеру Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с принцем, но они не могут мониторить энергетику у нас. Потому что средства, потому что разведка, потому что соответствующие профессиональные энергетики — я думаю, у них точно нет <...> Я был удивлен этим предложением», — заявил Зеленский.

По его мнению, мониторинг «энергетического перемирия» могут вести страны Черноморского региона — Турция, Болгария и Румыния, а также Соединенные Штаты, Британия и Франция. Все названные Зеленским страны являются членами Североатлантического альянса и поставляют Украине различное вооружение, в том числе дальнобойное, используемое для атак по территории России.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористические акты Киевского режима против объектов российской энергетической инфраструктуры являются доказательством его нежелания вести мирные переговоры.

Ранее Путин дал военным команду не бить по энергоинфраструктуре Украины 30 дней.