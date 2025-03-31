Баканов пообещал оправдать доверие на посту главы «Роскосмоса»

Дмитрий Баканов пообещал президенту России Владимиру Путину оправдать доверие на посту генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Расшифровка диалога опубликована на официальном сайте Кремля.

«Сделаю все, чтобы ваше доверие оправдать», — заявил он.

По словам Баканова, на данный момент у «Роскосмоса» есть важные задачи, среди которых донастройка национального проекта и реализация взаимной связи всех элементов системы. Помимо этого, важно начать коммерциализировать космос и привлекать в него частных инвесторов.

Объясняя назначение Баканова на должность, Путин заявил, что его назначили за прежние успехи, в том числе в спутниковой компании «Гонец».

До этого источник в ракетно-космической отрасли рассказал «Газете.Ru», что Баканов предложит герою России и СССР, космонавту Сергею Крикалеву должность своего заместителя.

Бывший председатель совета директоров АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Баканов был назначен главой «Роскосмоса» в феврале 2025 года. Сейчас ему 39 лет. Политолог Баширов называл его назначение на пост главы «Роскосмоса» ответом России Илону Маску. Также его назначением считают сигналом к увеличению роли частных космических компаний в России.

Ранее новый глава Роскосмоса ответил журналисту, назвавшему его крашем всех девушек.