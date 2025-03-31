Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Баканов пообещал оправдать доверие на посту главы «Роскосмоса»

Баканов пообещал Путину оправдать доверие на посту гендиректора «Роскосмоса»

Дмитрий Баканов пообещал президенту России Владимиру Путину оправдать доверие на посту генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Расшифровка диалога опубликована на официальном сайте Кремля.

«Сделаю все, чтобы ваше доверие оправдать», — заявил он.

По словам Баканова, на данный момент у «Роскосмоса» есть важные задачи, среди которых донастройка национального проекта и реализация взаимной связи всех элементов системы. Помимо этого, важно начать коммерциализировать космос и привлекать в него частных инвесторов.

Объясняя назначение Баканова на должность, Путин заявил, что его назначили за прежние успехи, в том числе в спутниковой компании «Гонец».

До этого источник в ракетно-космической отрасли рассказал «Газете.Ru», что Баканов предложит герою России и СССР, космонавту Сергею Крикалеву должность своего заместителя.

Бывший председатель совета директоров АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Баканов был назначен главой «Роскосмоса» в феврале 2025 года. Сейчас ему 39 лет. Политолог Баширов называл его назначение на пост главы «Роскосмоса» ответом России Илону Маску. Также его назначением считают сигналом к увеличению роли частных космических компаний в России.

Ранее новый глава Роскосмоса ответил журналисту, назвавшему его крашем всех девушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами