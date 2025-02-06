«Ответ Трампу с его Маском». Почему сменили главу «Роскосмоса»

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу «Роскосмоса» Юрия Борисова. Теперь его место займет Дмитрий Баканов. У него есть опыт работы в банковской сфере, также он занимался внедрением инноваций в транспортный комплекс России. СМИ сообщают, что замена может быть связана с проблемами в строительстве Национального космического центра, но в Кремле отметили, что никаких претензий к работе Борисова нет. Гендиректор SR Space Олег Мансуров считает, что Баканов может заняться обеспечением связи по всей России.

Юрий Борисов перестал быть главой «Роскосмоса», сказано на сайте Кремля.

«Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в указе.

Документ вступил в силу в день его подписания президентом России Владимиром Путиным — 6 февраля. Место Борисова займет 39-летний Дмитрий Баканов, который раньше был заместителем министра транспорта РФ.

«Назначить Баканова Дмитрия Владимировича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в другом указе.

По данным РБК, Борисова сняли с должности на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра (НКЦ) в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

«Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — сказал источник издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же объяснил смену главы госкорпорации «ротацией». «Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация»,— сказал представитель Кремля.

В Минтрансе поздравили Баканова с новой должностью и пожелали успехов на новом месте.

«Коллектив Минтранса России поздравляет Дмитрия Баканова с назначением на высокую государственную должность. Благодарим за эффективную многолетнюю службу в министерстве и значительный вклад в области цифровизации на транспорте, направленный на повышение эффективности деятельности транспортного комплекса страны», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Связь по всей России

Гендиректор частной космической компании в РФ SR Space Олег Мансуров сказал ТАСС, что Баканов может обеспечить связь по всей России, исходя из его опыта:

«Решение явно долго готовилось. <…> Думаю, что, учитывая опыт Дмитрия Баканова в «Гонце» и Минтрансе, основной упор в его работе будет сделан на обеспечение России связью во всех ее проявлениях, начиная от узкополосной связи или спецсвязи, заканчивая общедоступным доступом в интернет, то есть широкополосный доступ».

Мансуров добавил, что чиновник работал и в частных компаниях, и на государство, он понимает запросы отраслей. Кроме этого, это молодой и энергичный человек. Такое назначение ломает сложившуюся практику, потому что обычно главами корпорации становились люди в возрасте.

«Безусловно, мы ожидаем, что при Дмитрии Баканове частные космические компании получат большую поддержку, нежели это было прежде. Потому что все-таки это совсем другое поколение: другие взгляды на саму систему управления и то, как должны выполняться задачи государства, и понимание того, что эти задачи могут выполняться в том числе в сотрудничестве и в партнерстве с частными компаниями. В принципе, как это происходит в большинстве стран мира, включая коммунистический Китай и другие страны», — заключил Мансуров.

«Наш ответ Трампу с его Маском»

Дмитрий Баканов родился 7 октября 1985 году в Ленинске (сейчас Байконур, Казахстан). Он учился Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов на экономиста, окончив вуз в 2007 году. Баканов имеет степень кандидата экономических наук.

Во время учебы, с 2006 года, новый глава «Роскосмоса» начал строить карьеру в банках, работая на позициях специалиста отдела фондовых и кредитных операций, финансового аналитика, специалиста отдела регионального аудита, старшего специалиста отдела внутреннего контроля в ЗАО «ЕвроАксис Банк», ОАО «Банк ВЕФК», КБ «Ренессанс Капитал». В 2008 году Баканов устроился в ОАО «Ситроникс» специалистом департамента внутреннего контроля и аудита, но через несколько лет стал начальником отдела закупок.

В сентябре 2011 году Баканова назначили президентом компании «Спутниковая система «Гонец» (российская спутниковая сеть, которая передает данные мониторинга и персональных коммуникаций). Разработку сравнивали со Starlink, которым занимается миллиардер Илон Маск, хотя у них разные функции. С октября 2016 года по май 2019 года Баканов был генеральным директором «Гонца», после чего перешел в министерство транспорта. Там он отвечал за внедрение инноваций в транспортный комплекс, в том числе в железнодорожный, авиационный и морской, а в 2022 году стал заместителем министра транспорта.

«Назначение Баканова (39 лет) на «Роскосмос» — это кадровый прорыв с хорошим намеком на то, что и дальше будет омоложение госуправления на ключевых должностях. По-простому, нерв времени надо чувствовать и это наш ответ Трампу с его Маском», — написал политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале.

Что не успел сделать Борисов

Бывший глава «Роскосмоса» родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Тверской области. Он окончил Тверское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики. У Борисова есть степень доктора технических наук.

В конце 90-х он стал генеральным директором ЗАО «Научно-технический центр «Модуль», которое занималось прикладными исследованиями и практическими разработками в области цифровой обработки сигналов и изображений и построением функционально законченных вычислительных комплексов. Также он руководил Управлением радиоэлектронной промышленности и системами управления Федерального агентства по промышленности. В июле 2008 года Борисов стал замминистра промышленности и торговли и начал разрабатывать стратегию развития отечественной радиоэлектронной промышленности.

В течение нескольких лет он был первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, заместителем министра обороны, заместителем председателя правительства РФ. 15 июля 2022 года Путин назначил Борисова главой «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина.

Борисов обещал перейти на серийное производство спутников, но этого так и не произошло. Также при нем разбилась межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая должна была сесть на Луне и проработать там год (впервые в истории современной России). Кроме этого, во время его правления уволили единственного космонавта — топ-менеджера «Роскосмоса» Сергея Крикалева, который раскритиковал фильм «Вызов».

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«Последние 10 лет российская космонавтика равномерно спускалась все ниже и ниже. Сейчас мы находимся где-то на уровне 1960 года по интенсивности запусков. А интенсивность запусков — это только одна составляющая. Вторая — новизна, что было нового. Здесь мы, увы, позади планеты всей. Ничего нового со времен Советского Союза у нас не сделано», — заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН.