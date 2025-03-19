Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый глава Роскосмоса ответил журналисту, назвавшему его крашем всех девушек

Новый глава Роскосмоса Баканов прокомментировал возросшую популярность у девушек

Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил надежду на то, что его успехи на новом посту будут соответствовать его репутации «самого красивого чиновника» и «краша всех россиянок». Об этом рассказал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Приятно будет, если результат покажем в космосе соответствующий», — заявил он.

Баканов резко увеличил свою популярность в день назначения на пост главы «Роскосмоса» в день назначения, когда общественность обратила внимание на его молодой возраст и внимание к внешнему виду и прическе.

Бывший председатель совета директоров АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Баканов был назначен главой «Роскосмоса» в феврале 2025 года. Сейчас ему 39 лет. Политолог Баширов называл его назначение на пост главы «Роскосмоса» ответом России Илону Маску. Также его назначением считают сигналом к увеличению роли частных космических компаний в России.

Дмитрий Баканов родился 7 октября 1985 году в Ленинске (сейчас Байконур, Казахстан). Он учился в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов на экономиста, окончил вуз в 2007 году. Баканов имеет степень кандидата экономических наук.

Ранее Роскосмос отправил на испытания первую ступпень «Союза 5».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами