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Новый глава «Роскосмоса» назначит космонавта Крикалева своим заместителем

Источник: космонавта Крикалева назначат заместителем главы «Роскосмоса»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов предложит герою России и СССР, космонавту Сергею Крикалеву должность своего заместителя, — об этом «Газете.Ru» рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Крикалев будет заниматься курированием пилотируемой космонавтики и других направлений.

Последние семь месяцев должность Сергея Крикалева и круг его обязанностей оставались непонятными. С одной стороны, с 1 августа 2024 года вступил в силу приказ об учреждении новой организационной структуры госкорпорации «Роскосмос». Структура организации лишилась исполнительных директоров. Одним из них, а именно исполнительным директором по пилотируемым космическим программам, был Сергей Крикалев.

С другой стороны, ответив на запрос «Газеты.Ru», «Роскосмос» опроверг уход Крикалева из организации, отметив, что космонавт продолжает работать в госкорпорации в должности исполнительного директора.

По словам источника «Газеты.Ru», все эти семь месяцев шли переговоры с бывшим главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым о том, какие обязанности будет выполнять Сергей Крикалев.

После прихода на пост главы Дмитрия Баканова, судя по всему, стороны пришли к соглашению.

Подробнее о перестановках в «Роскосмосе», которые происходили в 2024 году, — в материале «Газеты.Ru».

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