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США запретили итальянской компании получать нефть из Венесуэлы

Bloomberg: США запретили итальянской компании Eni получать нефть из Венесуэлы
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Shutterstock

Власти США запретили итальянской энергетической компании Eni получать оплату за газ, который она добывает в Венесуэле, поставками нефти от государственной венесуэльской компании PDVSA. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, такое решение связано с тем, что Вашингтон усиливает санкционное давление на Каракас.

«[Президент США Дональд] Трамп давит на Венесуэлу по двум направлениям, пытаясь оказать давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот согласился на возвращение большего количества мигрантов, бежавших в США: он обещает ввести 25-процентные пошлины на импорт в США всех товаров из стран, покупающих венесуэльскую нефть, а также отозвал у Chevron Corp. лицензию на добычу и продажу сырой нефти этой страны», — говорится в публикации.

Bloomberg подчеркнул, что под удар попадут и другие компании, включая Global Oil Terminals и французскую Maurel et Prom, которым придется свернуть свою деятельность в стране к 27 мая.

Накануне Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы. В разговоре с журналисткой лидер США также заявил, что «взбешен» и «рассержен» словами российского коллеги Владимира Путина о легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Трамп рассказал о новых мерах США для удовлетворения спроса всей Азии на нефть.

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