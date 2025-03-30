Трамп пригрозил России пошлинами на нефть в случае отсутствия соглашения по Украине

Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы.

При этом он выразил готовность в любой момент ввести пошлины в размере 25%.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России — а это может быть и не так — но если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть», — сказал политик.

По словам журналистки, в разговоре с ней Трамп заявил, что «взбешен» и «рассержен» словами российского коллеги Владимира Путина о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

27 марта во время рабочей поездки в Мурманск Путин озвучил идею о внешнем управлении на Украине. Российский политик подчеркнул, что такой вариант позволит «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва могла бы вести переговоры об урегулировании на Украине.

Москва и в прошлом неоднократно ставила под сомнение легитимность Зеленского как президента Украины и его администрации. В декабре 2024 года в рамках своей большой пресс-конференции и «прямой линии», Путин подчеркнул, что Россия готова вести переговоры с представителями Украины, но подписывать соглашения можно будет только с легитимной властью, а Зеленский не имеет права ставить подпись под документами, так как срок его президентских полномочий истек.

Его пятилетний срок полномочий на посту президента республики истек 20 мая 2024 года. Выборы должны состояться 31 марта, однако они были отменены из-за военного положения, которое было введено на Украине с началом спецоперации РФ. По законам страны, в таких условиях запрещено менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

Ранее Зеленский предложил заменить Путина на переговорах.