Economist: на Украине идет подготовка к выдвижению Зеленского на второй срок

В Киеве серьезно готовятся к выдвижению кандидатуры украинского лидера Владимира Зеленского на второй президентский срок. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве.

По их данным, на прошлой неделе Зеленский провел совещание, на котором дал поручение организовать выборы после полного прекращения огня. С учетом того, что США планируют достичь перемирия к 20 апреля, когда в православном и католическом христианстве будет праздноваться Пасха, о выборах на Украине может быть объявлено в конце апреля — начале мая, отмечает издание. 5 мая истекает срок проведения парламентского голосования по продлению военного положения, которое заканчивается 8 мая.

Economist подчеркивает, что отмена военного положения — это необходимый первый этап для начала избирательного процесса.

Источники издания не указали точные даты голосования, однако отметили, что власти Украины планируют провести выборы летом, примерно в начале июля.

Срок Зеленского на посту президента подошел к концу 20 мая 2024 года. Выборы в прошлом году отменили из-за военного положения на Украине и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации выборы главы государства «несвоевременны».

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины являются нелегитимными согласно своей же конституции. Российский лидер добавил, что украинская конституция устроена таким образом, что все управление назначается главой государства, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский сам нелегитимен, то и «все остальные — тоже», резюмировал президент. Эти слова разозлили американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в ЕК заявили, что выборы на Украине не нужны без требования со стороны народа.