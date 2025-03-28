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В ЕК заявили, что выборы на Украине не нужны без требования со стороны народа

Еврокомиссия: на Украине не нужны выборы, пока их не потребует украинский народ
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Evgeniy Maloletka/AP

Президентские выборы на Украине не нужны без требования со стороны народа. Об этом на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы Европейской комиссии Паула Пиньо, комментируя просьбу журналистов российскую позицию о нелегитимности президента страны Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

По ее словам, Зеленский «был избран демократически», и «если украинский народ не требует выборов, никто другой не должен требовать их проведения».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Он напомнил, что в этой стране не были проведены выборы. При этом, как отметил российский лидер, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Он добавил, что в связи с этим нет никакой возможности заключать с нынешним режимом в Киеве какие-либо договоренности, чтобы они при этом являлись легитимными и признаваемыми по всему миру.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Новость дополняется.

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