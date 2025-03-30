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Трамп разозлился из-за слов Путина о Зеленском

NBC: Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его очень разозлили комментарии российского президента Владимира Путина касательно руководства Украины и действующего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Президент Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу», — говорится в публикации вещателя.

27 марта президент России Владимир Путин во время своей поездки в Мурманск заявил, что гражданские власти Украины являются нелегитимными согласно своей же конституции. Российский лидер добавил, что украинская конституция устроена таким образом, что все управление назначается главой государства, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский сам нелегитимен, то и «все остальные — тоже», резюмировал президент.

Ранее экс-советник МО США призвал Путина и Трампа устранить Зеленского.

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