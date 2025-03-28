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Путин объяснил невозможность подписания соглашений с нынешними властями Украины

Путин: власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции
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Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск», передает РИА Новости.

«Гражданские органы власти — они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были там проведены президента! А конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Если он сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — объяснил Путин.

Российский президент добавил, что в связи с этим нет никакой возможности заключать с нынешним режимом в Киеве какие-либо договоренности, чтобы они при этом являлись легитимными и признаваемыми по всему миру.

Также Владимир Путин отметил, что на Украине стоит ввести внешнее управление под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

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