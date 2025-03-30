Трамп пригрозил импортерам российской нефти

NBC: Трамп пригрозил импортерам нефти из РФ запретом на ведение бизнеса в США

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил запретить вести бизнес в США импортерам российской нефти в случае отсутствия соглашения по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы.

«Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах», — цитирует телеканал главу Белого дома.

По его словам, он рассматривает возможность введения пошлины в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.

По словам журналистки, в разговоре с ней Трамп заявил, что «взбешен» и «рассержен» словами российского президента Владимира Путина о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

28 марта главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявлял, что США могут «приоткрыть» возможность поставок российской нефти на американский рынок вместо венесуэльской.

До этого газета Financial Times писала, что руководители европейских нефтяных компаний Vitol, Trafigura и Gunvor рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

Ранее госсекретарь США ответил на вопрос об отмене антироссийских санкций.