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FT узнала о желании европейских компаний вернуться на российский рынок

FT: три европейские нефтяные компании ищут пути возвращения на рынок России
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Martin Meissner/AP

Руководители европейских нефтяных компаний Vitol, Trafigura и Gunvor рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Руководители Vitol, Trafigura и Gunvor заявили, что они, вероятно, вернутся к торговле российской нефтью в случае отмены санкций», — говорится в сообщении издания.

Упомянутые компании также заявили, что этот процесс может занять некоторое время, пишет FT.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Россия наладила схемы обхода санкций. По его словам, за последние три года РФ получила урок, который заключается в том, что с западными странами не может быть партнерства, а есть только неустойчивые экономические контакты.

При этом в середине марта сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа усиливает санкции против банковского и нефтегазового секторов России.

Вашингтон не стал продлевать действие лицензии американского минфина 8L, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за энергоресурсы РФ через российские банки, находящиеся под санкциями. Из-за отсутствия лицензии покупать нефть из России станет еще труднее, подчеркнул CBS News.

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.

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