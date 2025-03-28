Эксперт раскрыл, как США могут ослабить антироссийские санкции

Аналитик Громов: США могут приоткрыть свой рынок для нефти из России

США могут «приоткрыть» возможность поставок российской нефти на американский рынок вместо венесуэльской. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.

«В целом, я думаю, что санкции Евросоюза сняты не будут, но вот американцы могут спокойно приоткрыть возможность поставки на свой рынок российской нефти взамен венесуэльской», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что российская нефть подходит по качеству для американских нефтеперерабатывающих заводов.

По мнению Громова, потенциальное смягчение санкций едва ли сможет повлиять на объемы экспорта нефти из РФ, поскольку в течение действия рестрикций эти объемы практически не менялись.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на текущие вызовы.

По его оценкам, потребление увеличится на 1–1,5 млн баррелей в сутки, что связано с ожидаемым ростом глобальной экономики.

Ранее Новак заявлял, что Украина продолжает атаки на энергообъекты РФ.