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Госсекретарь США ответил на вопрос об отмене антироссийских санкций

Рубио: США проанализируют позицию России по отмене санкций
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Craig Hudson/Reuters

Власти США проанализируют возможность отмены антироссийских санкций на фоне процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с журналистами заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Мы проанализируем вопросы, которые они (представители России. – «Газета.Ru») затронули, разберемся, о чем именно идет речь <...> Это ряд санкций, в том числе те, которые не являются американскими», — сказал он.

По словам Рубио, после того, как все вопросы будут проанализированы, госдеп предоставит президенту США Дональду Трампу варианты выхода из ситуации.

До этого главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов заявлял, что США могут «приоткрыть» возможность поставок российской нефти на американский рынок вместо венесуэльской.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз принял решение сохранить санкции против Российской Федерации.

Ранее Зеленский назвал катастрофой возможную отмену санкций против России.

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