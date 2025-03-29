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Штокер возглавил Австрийскую народную партию

Канцлер Кристиан Штокер официально возглавил Австрийскую народную партию
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Leonhard Foeger/Reuters

Кристиан Штокер утвержден главой Австрийской народной партии (АНП) на федеральном съезде в субботу. Об этом сообщила газета die Presse.

По данным издания, действующий канцлер Австрии получил поддержку 98,42% делегатов. Штокер временно руководил АНП с января, после отставки предыдущего лидера Карла Нехаммера.

«Спустя три месяца во главе партии и в должности канцлера Штокер теперь официально избран на пост председателя», — отметили в материале.

3 марта президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге Штокера в качестве канцлера.

22 февраля глава МИД Австрии и временно исполняющий обязанности канцлера республики Александер Шалленберг заявил в соцсети X, что уходит из политики, поэтому в состав нового правительства не войдет.

4 января этого года канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии заявил, что уходит в отставку на фоне провала коалиционных переговоров. Тогда же сообщалось, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал (АНП) и «Социал-демократическую партию Австрии» в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции.

Ранее в Австрии прокомментировали возможность быть площадкой для переговоров по Украине.

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