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Президент Австрии призвал к быстрому преодолению коалиционного кризиса

Ван дер Беллен призвал ускорить работу по созданию правящей коалиции Австрии
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал «Австрийскую народную партию» (АНП) и «Социал-демократическую партию Австрии» (СДПА) в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции. Об этом он заявил в эфире телеканала ORF.

«[Канцлер Австрии, лидер АНП] Карл Нехаммер и [лидер СДПА] Андреас Баблер сообщили мне сегодня в личной беседе, что они продолжают работать над созданием коалиции. Это должно произойти без промедления. Мне нужна ясность, быстрая и всеобъемлющая ясность», — сказал президент.

Ван дер Беллен добавил, что АНП и СДПА должны создать парламентское большинство с третьей политической силой.

Накануне глава партии «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) Беате Майнл-Райзингер в ходе пресс-конференции сообщила, что переговоры о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и СДПА провалились. По ее словам, фракция не будет продолжать диалог о создании подобного объединения.

В конце сентября состоялись выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии. В конце октября Ван дер Беллен поручил Нехаммеру сформировать новое правительство Австрии.

Ранее в столице Австрии прошли массовые протесты после парламентских выборов.

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