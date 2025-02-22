Временный канцлер Австрии заявил об уходе из политики

Глава МИД Австрии и временно исполняющий обязанности канцлера республики Александер Шалленберг заявил в соцсети X, что уходит из политики, поэтому в состав нового правительства не войдет.

«‎Это хорошо обдуманное решение, которое зрело во мне с начала года. Именно поэтому в начале недели я сообщил Кристиану Штокеру, что больше не буду членом следующего федерального правительства»‎, — написал Шалленберг.

Он отметил, что для него настало время перемен, и решение об отставке не пришло внезапно.

Врио канцлера добавил, что эта работа была огромной частью его жизни и выразил благодарность за время службы на благо республики.

4 января этого года канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии (АНП) сообщил, что уходит в отставку на фоне провала коалиционных переговоров. Тогда же сообщалось, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал (АНП) и «Социал-демократическую партию Австрии» в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции.

Временным канцлером после отставки Нехаммера стал Шалленберг. Это был его второй срок в качестве и.о. Он уже возглавлял правительство страны в 2021 году после ухода с поста Себастьяна Курца, а должность главы МИД Шалленберг занимает с 2019 года.

Ранее в Австрии исключили подписание новых газовых контрактов с Россией.