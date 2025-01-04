Канцлер Австрии уйдет в отставку

После провала переговоров о формировании коалиционного правительства с социал-демократами (СДПА) канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии (АНП) пообещал, что уйдет в отставку. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в X.

Он рассказал о своем решении сложить полномочия федерального канцлера и председателя Австрийской народной партии в ближайшие дни, гарантируя при этом плавный переход власти.

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», – заявил Нехаммер.

Накануне президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал «Австрийскую народную партию» и «Социал-демократическую партию Австрии» в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции. Ван дер Беллен добавил, что АНП и СДПА должны создать парламентское большинство с третьей политической силой.

Глава партии «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) Беате Майнл-Райзингер в ходе пресс-конференции сообщила, что переговоры о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и СДПА провалились.

Ранее в столице Австрии прошли массовые протесты после парламентских выборов.