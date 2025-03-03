Президент Австрии привел к присяге лидера АНП Кристиана Штокера

Президент Австрии привел к присяге правительственную коалицию АНП, СДПА и NEOS

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге лидера Австрийской народной партии (АНП) Кристиана Штокера в качестве канцлера. Об этом сообщает агентство APA.

Австрийский лидер также привел к присяге коалиционное правительство, сформированное АНП, Социал-демократической партией Австрии (СДПА) и партией NEOS.

Вице-канцлером стал глава СДПА Андреас Баблер, а министерство иностранных дел возглавила лидер партии NEOS Беата Майнль-Райзингер. Представители АНП Клаудиа Таннер и Герхард Карнер сохранили свои должности министра обороны и министра внутренних дел соответственно.

22 февраля глава МИД Австрии и временно исполняющий обязанности канцлера республики Александер Шалленберг заявил в соцсети X, что уходит из политики, поэтому в состав нового правительства не войдет.

4 января этого года канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии заявил, что уходит в отставку на фоне провала коалиционных переговоров. Тогда же сообщалось, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал (АНП) и «Социал-демократическую партию Австрии» в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции.

Ранее президент Австрии призвал к быстрому преодолению коалиционного кризиса.