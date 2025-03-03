Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Австрии привел к присяге лидера АНП Кристиана Штокера

Президент Австрии привел к присяге правительственную коалицию АНП, СДПА и NEOS
close
Leonhard Foeger/Reuters

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге лидера Австрийской народной партии (АНП) Кристиана Штокера в качестве канцлера. Об этом сообщает агентство APA.

Австрийский лидер также привел к присяге коалиционное правительство, сформированное АНП, Социал-демократической партией Австрии (СДПА) и партией NEOS.

Вице-канцлером стал глава СДПА Андреас Баблер, а министерство иностранных дел возглавила лидер партии NEOS Беата Майнль-Райзингер. Представители АНП Клаудиа Таннер и Герхард Карнер сохранили свои должности министра обороны и министра внутренних дел соответственно.

22 февраля глава МИД Австрии и временно исполняющий обязанности канцлера республики Александер Шалленберг заявил в соцсети X, что уходит из политики, поэтому в состав нового правительства не войдет.

4 января этого года канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии заявил, что уходит в отставку на фоне провала коалиционных переговоров. Тогда же сообщалось, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал (АНП) и «Социал-демократическую партию Австрии» в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции.

Ранее президент Австрии призвал к быстрому преодолению коалиционного кризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами