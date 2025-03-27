Россия скептически относится к идее Австрии быть площадкой для переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом в парламенте страны заявил федеральный канцлер Кристиан Штокер, передает РИА Новости.

«Австрия предлагала себя в качестве места для мирных переговоров. Насколько мне известно, Российская Федерация и президент (РФ Владимир) Путин скептически относятся к этому предложению», — заявил Штокер на слушаниях в национальном совете Австрии.

Сам Штокер отметил необходимость в любой форме достичь мирного соглашения по Украине, в том числе исходя из того, что Киеву это было бы выгоднее всего. Штокер отметил, что мир на Украине должен быть прочным и справедливым.

При этом газета газета El Pais со ссылкой на источники заявила, что Европа оказалась в меню империалистических держав после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп «пустил кровь» Зеленскому.