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Медведев раскритиковал слова главы ООН о легитимности Зеленского

Медведев назвал двойной ложью слова Гутерриша про легитимность Зеленского
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко осудил заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства, назвав его «двойной ложью». Своим мнением Медведев поделился в публикации в социальной сети X.

«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш]. Это, увы, двойная ложь. <...> Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — говорится в сообщении зампреда.

Накануне глава Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством Украины.

За день до этого в ходе визита в Мурманск президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности украинских властей, ссылаясь на положения украинской конституции. По словам Путина, конституционный порядок Украины предполагает назначение главой государства всех органов власти, включая региональные. Поэтому, по мнению президента России, нелегитимность Владимира Зеленского автоматически распространяется на все правительство Украины.

Ранее в МИД РФ заявили о давлении Киева на генсека ООН.

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