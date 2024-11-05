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В МИД РФ заявили о давлении Киева на генсека ООН

Лавров: Украина давит на генсека ООН Гутерриша, чтобы он занял ее сторону

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Eduardo Munoz/Reuters

Украинские власти оказывают давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, чтобы он занял сторону Киева в его противостоянии с Москвой, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя включение Гутерриша в базу украинского сайта «Миротворец».

«Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерриша, чтобы заставить его и весь Секретариат ООН окончательно занять сторону Украины и ее западных спонсоров», — считает Лавров.

По его словам, подобное поведение Киева нарушает пункт 2 статьи 100 Устава ООН, запрещающий государствам оказывать влияние на генсека организации или других ее представителей.

До этого Гутерриш во время встречи в формате «БРИКС+/аутрич» в рамках 16-го саммита объединения заявил, что мир на Украине должен быть достигнут на основе Устава Организации объединенных наций.

Он уточнил, что все нынешние конфликты в мире нужно решать, опираясь на Устав ООН, сохраняя приверженность «принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств».

Ранее Лавров заявил, что США готовят авантюру по вовлечению Европы в войну с Россией.

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