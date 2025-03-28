В ООН заявили, что считают киевские власти легитимным правительством Украины

ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством Украины. Об этом заявил глава Всемирной организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать», — заявил генсек ООН, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о возможности введения внешнего управления на Украине под эгидой Всемирной организации.

27 марта президент России Владимир Путин во время своей поездки в Мурманск заявил, что гражданские власти Украины являются нелегитимными согласно своей же конституции. Российский лидер добавил, что украинская конституция устроена таким образом, что все управление назначается главой государства, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский сам нелегитимен, то и «все остальные — тоже», резюмировал президент.

Также глава государства предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.