Вице-президент США вылетел из Гренландии

Вице-президент Вэнс США сообщил, что вылетел из Гренландии вместе с женой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в соцсети X, что он и его супруга вылетели из Гренландии.

«Мы с Ушей возвращаемся домой из невероятного путешествия в Гренландию. Мы с нетерпением ждём возможности вернуться снова. Америка поддерживает Гренландию!» — написал Вэнс.

28 марта вице-президент США совершил официальный визит в Гренландию, в ходе которого заявлял о стремлении американской администрации к мирному присоединению Гренландии к Соединенным гтатам после обретения ею независимости от Дании. Он также опроверг планы США по наращиванию военного контингента на Гренландии, подчеркнув при этом намерение инвестировать в модернизацию ледокольного и военного флота, уже присутствующего в регионе.

После своей победы на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул идею покупки Гренландии. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Дании, которой принадлежит остров, властей и жителей Гренландии. Несмотря на это, Трамп не намерен отступать.

13 марта американский лидер заявил, что присоединение Гренландии к США состоится, так как это необходимо для международной безопасности.

Ранее в Гренландии прошли демонстрации против Трампа.