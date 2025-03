В Гренландии прошли демонстрации против Трампа

На фоне обсуждений возможной аннексии Гренландии со стороны США, инициированной Дональдом Трампом, на острове прошли массовые протесты. Об этом сообщает гренландское издание Sermitsiaq.

В столице Нуук на акцию вышли около тысячи человек. Аналогичные демонстрации состоялись в городе Сисимиут. Участники митингов держали плакаты на английском языке с надписями: «Yankees, go home!» и «We are not for sale» («Янки, уезжайте домой!» и «Мы не продаемся»).

«По многим вопросам мы можем расходиться во мнениях, но в этом — мы едины», — заявил лидер партии Demokraatit («Демократы»), победившей на недавних парламентских выборах, Йенс-Фредерик Нильсен.

14 марта Нильсен заявил, что политические силы Гренландии должны срочно сформировать широкую коалицию, чтобы продемонстрировать сплоченность перед лицом возможной аннексии острова Соединенными Штатами.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности.

Ранее в Дании прокомментировали вопрос о возможном присоединении Гренландии к США.