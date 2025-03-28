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В Белом доме рассчитывают на добровольное присоединение Гренландии к США

Вэнс: Вашингтон надеется на присоединение Гренландии к США мирным путем
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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стремлении американской администрации к мирному присоединению Гренландии к США после обретения ею независимости от Дании. Об этом сообщает ТАСС.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на самоопределение гренландцев и последующие переговоры о вхождении острова в состав Соединенных Штатов, исключая при этом применение военной силы. По словам вице-президента, такова позиция президента Трампа, который считает Гренландию стратегически важной для безопасности США и всего мира.

«Мы считаем, что произойдет следующее: жители Гренландии решат путем самоопределения стать независимыми от Дании. А затем мы (США. — прим. ред.) с этой точки будем вести переговоры с народом Гренландии», — сказал вице-президент на пресс-конференции по итогам визита на остров.

До этого Вэнс опроверг планы США по наращиванию военного контингента на Гренландии, подчеркнув при этом намерение инвестировать в модернизацию ледокольного и военного флота, уже присутствующего в регионе.

Ранее в Белом доме заявили, что Гренландии будет лучше под защитой США.

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