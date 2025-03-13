Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп считает, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает РИА Новости.

«Я считаю, что это произойдет», — заявил американский лидер, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США.

Трамп добавил, что присоединение Гренландии, которая в настоящее время является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в администрации Белого дома, писала, что Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран.

Издание отмечает, что администрация Белого дома не исключает военные сценарии для приобретения Гренландии.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп заявил о намерении приобрести остров. Впервые американский президент выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос.

В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании ответили, что остров не продается.

Ранее власти Гренландии оценили вероятность острова стать независимым.