В Белом доме обозначили задачи США в Гренландии

Вэнс: США должны инвестировать в ледоколы и корабли, присутствующие в Гренландии

У США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время посещения американской военной базы в Гренландии, трансляцию вел телеканал PBS News.

«Есть общие цели, которых мы хотим достичь, которые, безусловно, потребуют от нас вложения больших ресурсов, вложения в дополнительные военные (объекты. — «Газета.Ru») — это ледоколы, военные корабли, которые будут иметь большее присутствие в Гренландии», — заявил вице-премьер.

Также Вэнс призвал к укреплению американского лидерства в Арктике, подчеркнув растущий интерес со стороны России, Китая и других государств к арктическим ресурсам и судоходным путям.

До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Арктика — территория диалога» заявил, что «планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы XIX века», поэтому идея американского президента Дональда Трампа — это не «экстравагантные разговоры».

Ранее Пекин решил пересмотреть свою политику по присутствию в Арктическом регионе из-за сближения Москвы и Вашингтона.