Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин в рамках общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» прокомментировал желание главы Белого дома Дональда Трампа завершить украинский конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Путина, избранный президент Соединенных Штатов «искренне хочет завершить этот конфликт».

До этого сообщалось, что Белый дом надеется добиться введения режима прекращения огня на Украине до 30 апреля 2025 года.

26 марта Трамп заявил, что Вашингтон делает большие успехи в переговорах с Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине.

В этот же день Bloomberg написал, что Трампу вскоре придется делать непростой выбор в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине: либо начать оказывать давление на Россию, либо пойти на «все более существенные» уступки Москве в переговорах.

Во вторник Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».