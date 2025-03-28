Путин предложил обсудить временное управление Украиной

Президент России Владимир Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Об этом он заявил во время общения с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск», сообщает РИА Новости.

По его словам, такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения. В этом случае, добавил Путин, Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом.

«Такая практика есть, и, в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что Россия не понимает, с кем вести переговоры сейчас, так как власти в Киеве могут смениться. ООН. По его мнению, отсутствие выборов президента делает гражданские органы власти Украины незаконными. Он подчеркнул, что временное международное управление — лишь один из возможных вариантов, но такая практика применялась в деятельности.

Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.