СМИ: в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов

В нескольких российских регионах ожидаются отставки губернаторов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента.

По их данным, изменения будут точечными. Среди тех субъектов, в которых могут смениться губернаторы, они называют Чувашию, Ленинградскую и Костромскую области, а также Карелию.

Отставки могут затронуть также регионы, где в этом году не должно быть плановых выборов и полномочия губернаторов истекают после 2025 года.

Отставки губернаторов, подчеркнул политолог Александр Кынев, обычно происходят в связи с потерей управляемости, конфликтами, в том числе с силовиками и крупными федеральными игроками, плохими рейтингами. При этом в последние годы перемены были связаны в основном с формированием правительства.

Часть отставок губернаторов, напоминает издание, состоялась осенью прошлого года. В результате Евгений Первышов стал врио главы Тамбовской области, Юрий Слюсарь — Ростовской, Ростислав Гольдштейн — Коми, Мария Костюк — Еврейской автономной области. В декабре Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Все они будут избираться на выборах в сентябре.

11 марта в пресс-службе правительства Вологодской области сообщили, что губернатор региона отправил в отставку двух своих заместителей — Юрия Умеренко и Владислава Ефанова.

Ранее бывшего губернатора Ростовской области вызвали в СК.