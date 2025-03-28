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Экс-губернатор Свердловской области эмоционально попрощался с регионом

Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев выступил с прощальной речью
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попрощался с регионом и коллегами, выступив с эмоциональной речью на церемонии представления нового главы региона Дениса Паслера. Об этом сообщил корреспондент Ura.ru.

«Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед. Уверен, что под руководством Дениса Владимировича будет также продолжено поступательное развитие», — сказал Куйвашев.

Издание отмечает, что под конец выступления экс-губернатор «дал волю эмоциям».

Бывший губернатор поблагодарил членов правительства, глав муниципалитетов, депутатов, руководство правоохранительных и федеральных органов.

«Мы работали как одна команда. Если я кого-то обидел, не дай бог, простите меня», — подытожил он.

28 марта бывший глава Оренбургской области Денис Паслер в публичной форме попросил прощения после представления от Генпрокуратуры в связи с неполной готовностью экстренных служб региона к ЧС, которая возникла во время паводка в прошлом году

Ранее Песков объяснил назначение Паслера губернатором Свердловской области.

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