Врио губернатора Свердловской области прилетел в Екатеринбург

В Екатеринбург прилетел временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

До этого Паслер был губернатором Оренбургской области. 28 марта он в публичной форме попросил прощения после представления от Генпрокуратуры в связи с неполной готовностью экстренных служб региона к ЧС, которая возникла во время паводка в прошлом году.

Паслер извинился перед жителями области и чиновниками за то, что «мог кого-то обидеть или не доделать работу».

Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что в феврале внесла представление губернатору Оренбургской области Денису Паслеру в связи с ненадлежащей подготовкой ответственных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области при губернаторе Куйвашеве. В марте 2019 года он был назначен врио губернатора Оренбургской области, а в сентябре того же года одержал победу на выборах, набрав 65,93% голосов.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов.