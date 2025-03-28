Бывший глава Оренбургской области публично попросил прощения

Бывший глава Оренбургской области Денис Паслер публично попросил прощения после представления от Генпрокуратуры из-за неполной готовности экстренных служб региона к чрезвычайной ситуации, которая возникла во время паводка в прошлом году. Об этом в Telegram сообщает портал «Урал56».

Паслер извинился перед жителями и чиновниками области за то, что «мог кого-то обидеть или не доделать рабочие дела».

Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что в феврале внесла представление губернатору Оренбургской области Денису Паслеру в связи с ненадлежащей подготовкой ответственных служб к возможным ЧС.

«Вскрыты факты ненадлежащей реализации местным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты организационных и координирующих функций по созданию и пополнению областного резерва материальных ресурсов, обслуживанию системы оповещения населения», — отметили в Генпрокуратуре.

26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области при губернаторе Куйвашеве. В марте 2019 года он был назначен врио губернатора Оренбургской области, а в сентябре того же года одержал победу на выборах, набрав 65,93% голосов.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов.