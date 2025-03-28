Заседание суда по делу Гуцул проходит в закрытом режиме

Заседание суда в Кишиневе по мере пресечения Гуцул проходит в закрытом режиме

Заседание суда в Кишиневе по мере пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул проходит в закрытом режиме. Об этом РИА Новости сообщил депутат парламента Вадим Фотеску.

«Не впустили даже представителей парламента. Нас выставили за дверь», — сказал он.

Сообщается, что Евгению Гуцул доставили в суд. Прокуроры Молдавии запросили 30 суток ареста для Гуцул.

Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание суда, скандируя: «В отставку [президента Молдавии] Майю Санду», «Евгения, мы с тобой».

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает вину.

Накануне постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Россия требует от ОБСЕ добиваться освобождения башкана (главы) Гагаузии из-под ареста молдавскими правоохранительными органами.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.