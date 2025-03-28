Главу Гагаузии доставили в суд в Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе, будет решаться вопрос о ее аресте на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание суда пройдет в закрытом режиме.

По данным агентства, перед началом заседания Гуцул сказала журналистам, что «держится». Прокуроры говорят о некорректном отражении в финансовой отчетности пожертвований на избирательную кампанию главы Гагаузии в 2023 году. Позднее должно состояться еще одно судебное заседание, на котором, как ожидается, прокуратура также будет просить об аресте Гуцул на 30 суток по обвинениям о якобы нарушениях при финансировании партии «Шор».

В это время сторонники главы Гагаузской автономии пикетируют здание суда. Участники скандируют: «В отставку [президента Молдавии] Майю Санду», «Евгения, мы с тобой». Полицейские перегородили им вход в здание.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает вину.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул.