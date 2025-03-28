Зеленский заявил, что может перестать доверять Трампу

Зеленский перестанет доверять Трампу, если тот не будет осуждать РФ

Владимир Зеленский заявил, что перестанет доверять президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в том случае, если тот не будет осуждать Россию за якобы нарушение условий энергетического перемирия. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

«Если русские нарушают какие-либо договоренности, а Америка действенно отвечает на это, то все мы доверяем Америке и доверяем президенту. А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — заявил Зеленский.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Однако Украина практически сразу нарушила эти договоренности. Спустя три часа после разговора Путина и Трампа ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Краснодарском крае.

21 марта в Госдуме сообщили, что Украина продолжает бить по объектам РФ, нарушая договоренности.

Ранее Лавров назвал роль США в прекращении огня со стороны Украины.