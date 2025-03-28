Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что может перестать доверять Трампу

Зеленский перестанет доверять Трампу, если тот не будет осуждать РФ
close
Brian Snyder/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что перестанет доверять президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в том случае, если тот не будет осуждать Россию за якобы нарушение условий энергетического перемирия. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

«Если русские нарушают какие-либо договоренности, а Америка действенно отвечает на это, то все мы доверяем Америке и доверяем президенту. А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — заявил Зеленский.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Однако Украина практически сразу нарушила эти договоренности. Спустя три часа после разговора Путина и Трампа ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Краснодарском крае.

21 марта в Госдуме сообщили, что Украина продолжает бить по объектам РФ, нарушая договоренности.

Ранее Лавров назвал роль США в прекращении огня со стороны Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами