Путин по видеосвязи участвует в спуске атомного подводного крейсера «Пермь»

Путин по ВКС принял участие в спуске на воду атомного подводного крейсера «Пермь»

Президент России Владимир Путин во время визита в Мурманск по видеосвязи принимает участие в церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Об этом сообщает РИА Новости.

Атомный подводный крейсер «Пермь» — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения.

Также стало известно, что атомная подводная лодка «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Пермь» построена на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Эта субмарина является шестой по счету подводной лодкой в семействе «Ясень», создаваемом в рамках проектов 885/885М.

27 марта российский президент прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Николая II. Накануне в Мурманске стартовал Международный арктический форум, посвященный 500-й годовщине с момента открытия Северного морского пути.

Ранее в РФ завершили испытательные пуски ракет «Циркон» с подводных лодок.