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Стало известно, какая из российских субмарин станет первым носителем «Циркона»

Подводную лодку «Пермь» сделают первым штатным носителем ракеты «Циркон»
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Минобороны России / YouTube

Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы, подготовленные к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Мурманскую область.

«Именно «Пермь» среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем <...> ракеты «Циркон», — говорится в документах.

Из текста следует, что по этой причине данная субмарина будет иметь несколько отличий от предыдущих подводных лодок, созданных в рамках проекта 885М.

«Пермь» — это многоцелевая подводная лодка четвертого поколения, построенная на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Эта субмарина является шестой по счету подводной лодкой в семействе «Ясень», создаваемом в рамках проектов 885/885М.

27 марта российский лидер прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Николая II.

Накануне в Мурманске стартовал Международный арктический форум, посвященный 500-й годовщине с момента открытия Северного морского пути. Девизом мероприятия стала фраза «На Севере — жить!».

Ранее в РФ завершили испытательные пуски ракет «Циркон» с подводных лодок.

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