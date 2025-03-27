Стало известно, какая из российских субмарин станет первым носителем «Циркона»

Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы, подготовленные к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Мурманскую область.

«Именно «Пермь» среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем <...> ракеты «Циркон», — говорится в документах.

Из текста следует, что по этой причине данная субмарина будет иметь несколько отличий от предыдущих подводных лодок, созданных в рамках проекта 885М.

«Пермь» — это многоцелевая подводная лодка четвертого поколения, построенная на предприятии «Севмаш» в Архангельской области. Эта субмарина является шестой по счету подводной лодкой в семействе «Ясень», создаваемом в рамках проектов 885/885М.

27 марта российский лидер прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в Международном аэропорту имени Николая II.

Накануне в Мурманске стартовал Международный арктический форум, посвященный 500-й годовщине с момента открытия Северного морского пути. Девизом мероприятия стала фраза «На Севере — жить!».

Ранее в РФ завершили испытательные пуски ракет «Циркон» с подводных лодок.