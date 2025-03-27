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Путин прибыл в Мурманскую область

Путин прилетел в Мурманскую область с рабочим визитом
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Мурманскую область с рабочим визитом. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, самолет президента РФ уже совершил посадку в Международном аэропорту имени Николая II.

В период с 26 по 27 марта в административном центре региона проходит Международный арктический форум, организатором которого выступают «Росконгресс» совместно с правительством страны. Мероприятие посвящено 500-летию с момента открытия Северного морского пути (СМП), а его девизом стала фраза «На Севере — жить!».

26 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти страны продолжают выступать за то, чтобы Арктика считалась территорией сотрудничества. Как он сказал, данный регион обладает огромным потенциалом, а его освоение требует взаимодействия разных государств мира.

До этого о сотрудничестве в Арктике высказался глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что Москве и Вашингтону необходимо взаимодействовать при освоении соответствующих территорий, а также искать общую почву для обеспечения стабильности и защиты окружающей среды.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что СМП является одной из самых перспективных транспортных артерий в мире.

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