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Стало известно о завершении испытательных пусков ракет «Циркон» с подлодок

Генконструктор Леонов: испытания гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» завершены
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Министерство обороны РФ

Пуск гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» в рамках испытаний с подводных лодок завершен. Об этом сообщил гендиректор — генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике, передает РИА Новости.

«Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим «Цирконом»», — отметил он.

Леонов добавил, что более никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено министерством обороны.

До этого американский журнал TWZ писал, что США и НАТО наблюдали за совместными учениями Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря, в ходе которых были запущены высокоточные ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». По данным автора материала, в ходе слежки было получено много новых высококачественных разведданных о «Цирконе» и других системах.

В свою очередь американский журнал National Interest писал, что российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса. Также в материале было указано, что российские подлодки оснащены передовым ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые комплексы «Циркон».

Ранее Путин сравнил ударные комплексы России и США.

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