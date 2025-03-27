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В Кремле ознакомились с обращением главы Гагаузии к Путину

Песков: в Кремле ознакомились с просьбой Гуцул помочь в ее освобождении
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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

В Кремле ознакомились с обращением главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ее освобождении. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Ознакомились», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также заявил, что власти Молдавии пошли по пути силового запугивания политических оппонентов, пользующихся поддержкой значительной части населения республики.

«По сути, незаконным гонениям подвергаются все политические силы, которые выступают за развитие отношений Молдовы с Россией», — отметил он.

27 марта глава Гагаузии обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.

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