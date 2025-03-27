Адаму Кадырову вручили еще одну награду

Cына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие». Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по республике.

27 марта прошло собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, во время которого состоялась церемония награждения.

«Адаму Кадырову вручена ведомственная медаль Росгвардии «За боевое отличие», которой его наградил директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов», — отмечается в публикации.

11 марта 17-летний Адам Кадыров получил нагрудный знак ОМОН «Ахмат-Грозный». Награда была вручена Кадырову за его вклад в поддержку и помощь подразделению в их служебной и боевой деятельности. Нагрудный знак вручил командир отряда Анзор Бисаев.

В декабре прошлого года Адам Кадыров получил на вечное хранение и ношение орден наиба имамата Байсангура Беноевского. Сын главы Чечни уже неоднократно получал другие награды, в числе которых высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а также «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана.

Ранее Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда.