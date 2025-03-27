Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адаму Кадырову вручили еще одну награду

Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»
close
Елена Афонина

Cына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие». Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по республике.

27 марта прошло собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, во время которого состоялась церемония награждения.

«Адаму Кадырову вручена ведомственная медаль Росгвардии «За боевое отличие», которой его наградил директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов», — отмечается в публикации.

11 марта 17-летний Адам Кадыров получил нагрудный знак ОМОН «Ахмат-Грозный». Награда была вручена Кадырову за его вклад в поддержку и помощь подразделению в их служебной и боевой деятельности. Нагрудный знак вручил командир отряда Анзор Бисаев.

В декабре прошлого года Адам Кадыров получил на вечное хранение и ношение орден наиба имамата Байсангура Беноевского. Сын главы Чечни уже неоднократно получал другие награды, в числе которых высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а также «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана.

Ранее Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами