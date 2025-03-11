Адам Кадыров получил новую награду

17-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, получил нагрудный знак ОМОН «Ахмат-Грозный». Об этом сообщает информационное агентство «Грозный-Информ» на своем сайте.

Сообщается, что эта награда была вручена Кадырову за его вклад в поддержку и помощь подразделению в их служебной и боевой деятельности. Нагрудный знак вручил командир отряда Анзор Бисаев.

Кроме того, Адам Кадыров в соответствии с указом главы республики присвоил звания «Къонах, Герой Чеченской Республики» трем офицерам ОМОН «Ахмат-Грозный»: Саламбеку Бисаеву, Темирхану Инасаламову и Магомеду Махалаеву.

В декабре прошлого года Адам Кадыров получил на вечное хранение и ношение орден наиба имамата Байсангура Беноевского. Сын главы Чечни уже неоднократно получал другие награды, в числе которых высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а также «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана.

Ранее Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда.